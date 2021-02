“Manderò qualcuno a farti la festa”: testimoni raccontano la parole del marito di Ilenia Fabbri (Di domenica 14 febbraio 2021) Il marito di Ilenia Fabbri al centro delle indagini per l’omicidio della donna dopo che alcune nuove testimonianze rivelano dettagli sul rapporto tra gli ex coniugi. Si aggrava la posizione dell’ex marito di Ilenia Fabbri, la 46enne di Faenza brutalmente assassinata alcuni giorni fa mentre si trovava a casa assieme ad un amica della figlia L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 14 febbraio 2021) Ildial centro delle indagini per l’omicidio della donna dopo che alcune nuoveanze rivelano dettagli sul rapporto tra gli ex coniugi. Si aggrava la posizione dell’exdi, la 46enne di Faenza brutalmente assassinata alcuni giorni fa mentre si trovava a casa assieme ad un amica della figlia L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : Manderò qualcuno Il teste: "Mi disse 'manderò qualcuno a farle la festa'"

Se lei avesse continuato così, prima o poi lui le avrebbe mandato qualcuno "a farle la festa". Il contenuto della frase attribuita all'ex marito, ora indagato per omicidio pluriaggravato, è di quelli potenzialmente capaci di reggere un intero movente. Non si tratta ...

