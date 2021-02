Malumori 5s sul governo | Casaleggio media | Spero che chi è a disagio si astenga

(Di domenica 14 febbraio 2021) “Se non sarà possibile sottoporre un nuovo quesito agli iscritti credo sia comunque importante non creare una divisione nel gruppo parlamentare. Molti parlamentari mi segnalano che vorrebbero votare contro non essendo passibili di sanzioni disciplinari sulla base dei precedenti e delle regole attuali, ma credo sia importante in questo momento lavorare per la massima serenità di tutti nel rispetto di regole e principi che ci siamo dati. Per questo motivo, auspico che chi senta ilnel sostenere questopercorra la scelta della astensione”. Lo dichiara su Fb Davide

La variante inglese è quella che in questo momento preoccupa maggiormentefronte contagi e ... Ma la decisione ha già provocato non pochi, a partire dalla Lega, ora con tre ministeri nel ...Ci sono deicomprensibili: avere tutta una serie di ministri che non vedevamo di buon ... che è nato proprio per contrastare questo tipo di dominiopopolo , che Draghi rappresenta in pieno.“Se non sarà possibile sottoporre un nuovo quesito agli iscritti credo sia comunque importante non creare una divisione nel gruppo parlamentare. Molti parlamentari mi segnalano che vorrebbero votare c ...Un altro endorsement, un altro messaggio di sostegno. Con due obiettivi: lanciare un messaggio agli scontenti tra i 5 stelle, richiamare agli impegni presi il governo di Mario Draghi. Beppe Grillo tor ...