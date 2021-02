Maltempo, weekend di neve e gelo su tutta l’Italia: oltre mille interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 24 ore (Di domenica 14 febbraio 2021) Italia nella morsa del gelo tra neve, ghiaccio e valanghe. È l’effetto dei venti siberiani che hanno fatto precipitare il termometro, non soltanto in montagna, e hanno imbiancato molte città. Questa mattina gli abitanti di Matera si sono svegliati con il suggestivo panorama dei Sassi imbiancati e la neve sta cadendo abbondante anche in Puglia. Dopo il Gargano e la Murgia che sono state interessate già sabato mattina, con la coltre che ha imbiancato Castel del Monte ad Andria, aumentandone il fascino, ieri sera e stanotte le precipitazioni nevose hanno raggiunto anche la provincia di Brindisi e il Salento. Temperature polari invece in montagna, con -27,7 gradi a Piana di Marcesina (Vicenza) a quota 1.310 metri, -18,1 ad Asiago (1016 metri), proseguendo per Sappada (1265 m) con -17 e Santo Stefano di Cadore (902 m) con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Italia nella morsa deltra, ghiaccio e valanghe. È l’effetto dei venti siberiani che hanno fatto precipitare il termometro, non soltanto in montagna, e hanno imbiancato molte città. Questa mattina gli abitanti di Matera si sono svegliati con il suggestivo panorama dei Sassi imbiancati e lasta cadendo abbondante anche in Puglia. Dopo il Gargano e la Murgia che sono state interessate già sabato mattina, con la cche ha imbiancato Castel del Monte ad Andria, aumentandone il fascino, ieri sera e stanotte le precipitazioni nevose hanno raggiunto anche la provincia di Brindisi e il Salento. Temperature polari invece in montagna, con -27,7 gradi a Piana di Marcesina (Vicenza) a quota 1.310 metri, -18,1 ad Asiago (1016 metri), proseguendo per Sappada (1265 m) con -17 e Santo Stefano di Cadore (902 m) con ...

