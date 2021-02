Maltempo, ghiaccio blocca impianto: intero paese del salernitano senza acqua (Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Un intero paese senza acqua corrente per la rottura delle pompe di sollevamento causata dal ghiaccio. Accade a Caggiano, nel salernitano, 2.700 abitanti, dove il gelo imperversa dalla giornata di ieri. Da questa mattina le utenze domestiche sono prive di approvvigionamento idrico. I tecnici del Consac, azienda gestore della rete idrica comunale, sono al lavoro per cercare di riparare il guasto. A causa della neve si registrano difficoltà anche per la circolazione veicolare, malgrado il costante impegno degli operatori comunali e dei volontari della protezione civile intervenuti con spazzaneve e spargisale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Uncorrente per la rottura delle pompe di sollevamento causata dal. Accade a Caggiano, nel, 2.700 abitanti, dove il gelo imperversa dalla giornata di ieri. Da questa mattina le utenze domestiche sono prive di approvvigionamento idrico. I tecnici del Consac, azienda gestore della rete idrica comunale, sono al lavoro per cercare di riparare il guasto. A causa della neve si registrano difficoltà anche per la circolazione veicolare, malgrado il costante impegno degli operatori comunali e dei volontari della protezione civile intervenuti con spazzaneve e spargisale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

