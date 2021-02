Maltempo | Asia e comune di Benevento insieme per il piano di emergenza

(Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’comunica di aver attivato, con il coordinamento e di concerto con ildi, ildiper intervenire in maniera precauzionale nelle zone e sulle strade che potrebbero presentare criticità alla viabilità cittadini. Ieri mattina dipendenti dell’Azienda sono intervenuti in contrada Monteguardia per sgomberare la neve che si era accumulata sulla sede stradale, hanno monitorato tutti gli accessi sensibili (ingresso ospedali, uffici postali, questura, comando carabineri, polizia stradale) ed hanno provveduto, in serata, a spargere il sale su alcune zone critiche della città. A tal fine sono stati impiegati un mezzo e tre operai. Poiché l’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale nel Sannio è stata ...

L'Asia ha attivato, con il coordinamento e di concerto con il Comune di Benevento, il piano di emergenza maltempo per intervenire in maniera precauzionale nelle zone e sulle strade che potrebbero pres ...