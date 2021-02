Lutto per Nicki Minaj: il padre della cantante muore dopo essere stato investito da un pirata della strada (Di domenica 14 febbraio 2021) Il padre della cantante Nicki Minaj è morto dopo essere stato investito da un pirata della strada a New York. Robert Maraj, 64 anni, stava camminando lungo una strada a Mineola a Long Island alle 18.15 di venerdì, quando è stato investito da un’auto che poi è fuggita, ha detto la polizia della contea di Nassau. Maraj è stato portato in ospedale, dove sabato è stato dichiarato morto. Minaj, 38 anni, è nata Onika Tanya Maraj a Trinidad ed è cresciuta nel distretto del Queens di New York. Non ha rilasciato alcuna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Ilè mortoda una New York. Robert Maraj, 64 anni, stava camminando lungo unaa Mineola a Long Island alle 18.15 di venerdì, quando èda un’auto che poi è fuggita, ha detto la poliziacontea di Nassau. Maraj èportato in ospedale, dove sabato èdichiarato morto., 38 anni, è nata Onika Tanya Maraj a Trinidad ed è cresciuta nel distretto del Queens di New York. Non ha rilasciato alcuna ...

TgrRaiToscana : Mondo della musica in lutto per la morte, questa mattina nella sua casa di Fiesole, di Enrico Greppi, in arte… - TgrRaiToscana : Il mondo dello spettacolo in lutto per la morte di Enrico Greppi, in arte #Erriquez. Aveva fondato nel 1993 a Firen… - matteosalvinimi : Il mondo animalista oggi è in lutto per la tragica scomparsa di Elisabetta Barbieri, una persona che ha dedicato la… - yvngnaca : RT @Breakin48553576: #rosmello Due settimane fa c'è stato un lutto che ti ha stravolto per una settimana passata. Lo scherzo è stato creato… - smandel7771 : RT @80miriams: comunque pensa te se dayane che è “uscita” da un lutto solo 10 giorni fa deve sentire questa che ha buttato nel ?? 5 mesi di… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Sassuolo, De Zerbi: 'Vi svelo chi è il primo rigorista tra Berardi e Caputo'

Commenta per primo Il Sassuolo vince 2 - 1 a Crotone e resta in corsa per la zona Europa. Così Roberto De Zerbi ha analizzato la prova dei suoi a Sky Sport : 'E' stata ...delegato colpito da un lutto ...

De Zerbi dopo Crotone - Sassuolo: 'Europa League? Perché no...'

Il Sassuolo torna a vincere, superando per 2 - 1 il fanalino di coda Crotone. Una vittoria che viene analizzata dopo il triplice fischio ... colpito da un lutto pesante' . L'allenatore neroverde non si ...

Lutto per Nicki Minaj: il padre della cantante muore dopo essere stato investito da un pirata della strada Il Fatto Quotidiano De Zerbi: "Possiamo ancora puntare all'Europa League"

“E’ stata una vittoria meritata, che abbiamo voluto e che mancava da tempo; la dedica va al nostro amministratore delegato, colpito da un lutto pesante”. Così il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ...

Morto Erriquez di Bandabardò, musica toscana in lutto

Aveva 60 anni ed era leader, cantante e chitarrista del gruppo folk toscano. Il messaggio di saluto agli amici: "La mia vita è stata musica che accade, incontri di popoli, magie, racconti, mille soli ...

Commentaprimo Il Sassuolo vince 2 - 1 a Crotone e resta in corsala zona Europa. Così Roberto De Zerbi ha analizzato la prova dei suoi a Sky Sport : 'E' stata ...delegato colpito da un...Il Sassuolo torna a vincere, superando2 - 1 il fanalino di coda Crotone. Una vittoria che viene analizzata dopo il triplice fischio ... colpito da unpesante' . L'allenatore neroverde non si ...“E’ stata una vittoria meritata, che abbiamo voluto e che mancava da tempo; la dedica va al nostro amministratore delegato, colpito da un lutto pesante”. Così il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ...Aveva 60 anni ed era leader, cantante e chitarrista del gruppo folk toscano. Il messaggio di saluto agli amici: "La mia vita è stata musica che accade, incontri di popoli, magie, racconti, mille soli ...