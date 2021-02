Lutto nella musica: è morto Erriquez, fondatore della Bandabardò (Di domenica 14 febbraio 2021) , che si è spento in queste ore all’età di 60 anni. Terribile Lutto nel mondo della musica italiana. Si è spento all’età di 60 anni Enrico Greppi, meglio noto come Erriquez, fondatore e anima della Bandabardò. Il celebre artista fiorentino combatteva da anni contro un brutto male L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 14 febbraio 2021) , che si è spento in queste ore all’età di 60 anni. Terribilenel mondoitaliana. Si è spento all’età di 60 anni Enrico Greppi, meglio noto comee anima. Il celebre artista fiorentino combatteva da anni contro un brutto male L'articolo proviene da Inews.it.

occhio_notizie : Si è pento all'età di 60 anni, nella sua abitazione di Fiesole, Enrico Greppi, in arte #Erriquez, volto della… - tutto_molise : Il Coronavirus continua a provocare lutto e dolore nella nostra regione dove si sono spenti altri tre pazienti… - Ruby_Rubina3 : Dayane ha avuto un lutto grave. È rimasta nella casa dove ride scherza, litiga e spettegola, fa radio e scenette.C… - MogaveroVescovo : Don Antonino Aguanno è il primo prete della mia Diocesi colpito da #COVID19. Ricordiamolo nella preghiera. - AndreaInterNews : 'PURTROPPO per 'sto gol che c'è stato, anche contro il Milan il Sassuolo ha subito due gol per errori nella costru… -