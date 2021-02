Luna Rossa vince su Ineos per 4-0 (Di domenica 14 febbraio 2021) (Adnkronos) - Altra vittoria di Luna Rossa nelle acque della Nuova Zelanda. Il team italiano ha sconfitto altre due volte in altrettante regate i britannici di Ineos di Ben Ainslie, portandosi così a un totale di 4-0 nella Prada Cup. Gli italiani hanno ottenuto la prima vittoria con un vantaggio di 13 secondi, mentre nella successiva regata hanno collezionato un successo più netto, sfruttando un errore in avvio del team di Ineos e e cogliendo con grande abilità un cambio di vento. Le gare si sono disputate a velocità molto elevate per delle imbarcazioni, superando spesso gli 85 chilometri orari. Adesso la gara si ferma per due giorni per riprendere nel pomeriggio di mercoledì 17 febbraio. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) (Adnkronos) - Altra vittoria dinelle acque della Nuova Zelanda. Il team italiano ha sconfitto altre due volte in altrettante regate i britannici didi Ben Ainslie, portandosi così a un totale di 4-0 nella Prada Cup. Gli italiani hanno ottenuto la prima vittoria con un vantaggio di 13 secondi, mentre nella successiva regata hanno collezionato un successo più netto, sfruttando un errore in avvio del team die e cogliendo con grande abilità un cambio di vento. Le gare si sono disputate a velocità molto elevate per delle imbarcazioni, superando spesso gli 85 chilometri orari. Adesso la gara si ferma per due giorni per riprendere nel pomeriggio di mercoledì 17 febbraio.

Agenzia_Ansa : Coppa America: per Luna Rossa doppia vittoria su Ineos #ANSA - Eurosport_IT : Buon sabato così, godetevi le prime due regate vincenti di Luna Rossa! ???????? #PRADACup - Agenzia_Italia : Luna Rossa vince le prime due regate della Prada Cup, 2-0 sugli inglesi - Grosiglioni : RT @RaiNews: La Finale adesso si ferma per due giorni. Le gare 5 e 6 sono in programma per mercoledì 17 febbraio sempre a partire dalle 4 d… - Veladuepuntozer : Via alla Prada Cup, Luna Rossa e Ineos tra vento e insulti: “Sporco trucco”, -