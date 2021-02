Luisa non ce l’ha fatta. Vinta dal male a 40 anni, ha lottato come una leonessa (Di domenica 14 febbraio 2021) Aveva 40 anni Luisa Turetta e fino all’ultimo ha lottato come una leonessa. Nella lotta contro il male ha messo tutta sé stessa. Per due anni ha tenuto testa alla malattia che subdola l’aveva attaccata, poi si è dovuta arrendere. Adesso sono tanti quelli che la piangono, che la ricordano e che non riescono a farse una ragione. Luisa Turetta abitava a Monselice (Padova), in via Fratelli Cervi, con la famiglia. Il papà Roberto, da un anno in pensione, è molto noto nel settore dell’agricoltura, in tutta la provincia. È stato infatti un importante funzionario di Avepa, punto di riferimento per moltissimi agricoltori. Anche la mamma di Luisa, Maddalena Penon, insegnante di italiano alle superiori, è molto conosciuta nel territorio della ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 14 febbraio 2021) Aveva 40Turetta e fino all’ultimo hauna. Nella lotta contro ilha messo tutta sé stessa. Per dueha tenuto testa alla malattia che subdola l’aveva attaccata, poi si è dovuta arrendere. Adesso sono tanti quelli che la piangono, che la ricordano e che non riescono a farse una ragione.Turetta abitava a Monselice (Padova), in via Fratelli Cervi, con la famiglia. Il papà Roberto, da un anno in pensione, è molto noto nel settore dell’agricoltura, in tutta la provincia. È stato infatti un importante funzionario di Avepa, punto di riferimento per moltissimi agricoltori. Anche la mamma di, Maddalena Penon, insegnante di italiano alle superiori, è molto conosciuta nel territorio della ...

