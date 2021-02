Love Actually - L'amore davvero: che fine ha fatto il bambino del film? (Di domenica 14 febbraio 2021) Ecco che fine ha fatto Thomas Brodie-Sangster, il bambino che interpretò Sam in Love Actually - L'amore davvero di Richard Curtis. Thomas Brodie-Sangster, nato a Southwark nel sud di Londra, aveva solo 12 anni quando nel 2003 uscì Love Actually - L'amore davvero e la sua interpretazione di Sam fu il suo primo ruolo importante come attore. Anche se ci piace ancora pensare a Thomas come al bambino del film in realtà il ragazzo è cresciuto e ora ha più 30 anni. Dal 2003 non si è mai fermato, macinando partecipazioni a serie tv e progetti cinematografici: nel 2009 ha interpretato Lucignolo nella miniserie della Rai Pinocchio, con Bob Hoskins nella parte di Geppetto e ... Leggi su movieplayer (Di domenica 14 febbraio 2021) Ecco chehaThomas Brodie-Sangster, ilche interpretò Sam in- L'di Richard Curtis. Thomas Brodie-Sangster, nato a Southwark nel sud di Londra, aveva solo 12 anni quando nel 2003 uscì- L'e la sua interpretazione di Sam fu il suo primo ruolo importante come attore. Anche se ci piace ancora pensare a Thomas come aldelin realtà il ragazzo è cresciuto e ora ha più 30 anni. Dal 2003 non si è mai fermato, macinando partecipazioni a serie tv e progetti cinematografici: nel 2009 ha interpretato Lucignolo nella miniserie della Rai Pinocchio, con Bob Hoskins nella parte di Geppetto e ...

