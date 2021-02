Lollobrigida sfiora il podio ai Mondiali

(Di domenica 14 febbraio 2021) Un'altra volta a un passo dale da una medaglia. Nella terza giornata di gare deisu Siole Distanze di Heerenveen, in Olanda, la Nazionale italiana mastica amaro per il quarto posto di ...

Ultime Notizie dalla rete : Lollobrigida sfiora

Quotidiano.net

Nella terza giornata di gare dei Mondiali su Siole Distanze di Heerenveen, in Olanda, la Nazionale italiana mastica amaro per il quarto posto di Francescanella Mass Start odierna, ...Un’altra volta a un passo dal podio e da una medaglia. Nella terza giornata di gare dei Mondiali su Siole Distanze di Heerenveen, in Olanda, la Nazionale italiana mastica amaro per il quarto posto di ...Oggi, giovedì 11 febbraio, prima giornata di gare sull'ovale di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi), sede dei Mondiali 2021 di speed skating su singole distanze. Il pattinaggio velocità pista lunga s ...