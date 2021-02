Lockdown totale, Bassetti contro Ricciardi: “Misura barbara” (Di domenica 14 febbraio 2021) Alice Torri L’avvertimento del consigliere del ministro della Salute Walter Ricciardi sulla necessità di un “Lockdown totale” in Italia per arginare la diffusione del Covid ha generato diverse polemiche. Dopo Matteo Salvini, che ha invitato Ricciardi a parlare con Mario Draghi prima di fare annunci simili e “terrorizzare” gli italiani, è ora il turno di Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova. In un’intervista a ‘Open’, Bassetti ha dichiarato: “Sono convinto che un Lockdown nazionale sia una Misura barbara: mette sullo stesso piano situazioni molto differenti non considerando una soluzione più mirata al problema”. L’infettivologo ha spiegato: “È bene ribadire che la variante ‘inglese’ non uccide di più né si ... Leggi su improntaunika (Di domenica 14 febbraio 2021) Alice Torri L’avvertimento del consigliere del ministro della Salute Waltersulla necessità di un “” in Italia per arginare la diffusione del Covid ha generato diverse polemiche. Dopo Matteo Salvini, che ha invitatoa parlare con Mario Draghi prima di fare annunci simili e “terrorizzare” gli italiani, è ora il turno di Matteo, infettivologo del San Martino di Genova. In un’intervista a ‘Open’,ha dichiarato: “Sono convinto che unnazionale sia una: mette sullo stesso piano situazioni molto differenti non considerando una soluzione più mirata al problema”. L’infettivologo ha spiegato: “È bene ribadire che la variante ‘inglese’ non uccide di più né si ...

GiovanniToti : Tutte le sante domeniche il super consulente del Ministero della Salute #Ricciardi invoca un nuovo lockdown totale.… - Adnkronos : Sgarbi: 'Lockdown totale? Draghi rinnovi Cts e cacci Speranza e Ricciardi' - thetrueshade : Sono d’accordo con #Ricciardi, ci vuole un lockdown totale per lui e per tutti quelli come lui. Rinchiudeteli e no… - foxyvol : RT @Wikileaks_Ita: #Covid19 Attenzione..Il prof Walter #Ricciardi non ha nessuna autorità per chiedere al Gov o al Min Sanità il lockdown t… - Livia_DiGioia : RT @DiReddito: Ricciardi chiede un lockdown totale, Toti ed altri chiedono di rinchiuderlo e si appellano a Draghi, che sappiamo essere anc… -