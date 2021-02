LO STATO DI EMERGENZA E I BLOCCHI RESTERANNO ANCORA A LUNGO. PHARMAFIA NE HA BISOGNO (Di domenica 14 febbraio 2021) Molte persone non hanno ANCORA capito che togliere lo “STATO di EMERGENZA” equivale a far crollare il castello di carte.Alla luce di tutte le evidenze scientifiche sui falsi positivi e sulla completa inefficacia dei TEST PCR posso affermare con certezza che il motivo per cui vengono utilizzati dai governi e dai sistemi sanitari in tutto il mondo è solo per mantenere lo STATO di EMERGENZA.Il secondo intrinseco motivo è che sia i TEST PCR che i vaccini possono essere venduti SOLO in virtù di uno STATO Di EMERGENZA.NESSUNO DI QUESTI SUPEREREBBE UN TRIAL NÉ VERREBBE MAI APPROVATO PER IL COMMERCIO SENZA UNO STATO DI EMERGENZA. Senza uno STATO di EMERGENZA quello che sia Moderna sia Pfizer chiamano ... Leggi su databaseitalia (Di domenica 14 febbraio 2021) Molte persone non hannocapito che togliere lo “di” equivale a far crollare il castello di carte.Alla luce di tutte le evidenze scientifiche sui falsi positivi e sulla completa inefficacia dei TEST PCR posso affermare con certezza che il motivo per cui vengono utilizzati dai governi e dai sistemi sanitari in tutto il mondo è solo per mantenere lodi.Il secondo intrinseco motivo è che sia i TEST PCR che i vaccini possono essere venduti SOLO in virtù di unoDi.NESSUNO DI QUESTI SUPEREREBBE UN TRIAL NÉ VERREBBE MAI APPROVATO PER IL COMMERCIO SENZA UNODI. Senza unodiquello che sia Moderna sia Pfizer chiamano ...

...è stato predisposto dal Comando di Vertice Interforze della Difesa, su richiesta del Commissario Straordinario Domenico Arcuri e in stretta cooperazione con la struttura commissariale per l'emergenza ...

... mancanza di una visione, visto che furono eseguiti in emergenza e con costi decisamente più alti, non facendo scattare le cosiddette economie di scala. Siccome lo stesso Pd ammette che è stato da ...

Tuttavia il giudice della Corte Suprema Stephen Breyer ha negato la richiesta di emergenza. Esperti di diritti umani e il caso Ghosn Il caso di Ghosn è stato discusso anche da un gruppo di esperti di ...

AVELLINO- La neve arriva puntuale su tutta la provincia, ma stavolta l’Irpinia è preparata ed eccetto per alcuni interventi, non si sono registrati grossi disagi, visto che tantissimi hanno preferito ...

