Lo Scaffale dei Libri speciale San Valentino: diamo i voti a Margaret, la bio su Kim Jong-un, Fashion Confidential, Questo giorno incombe (Di domenica 14 febbraio 2021) Se la Margaret di “The Crown” vi sembrava una stronza (si può dire?), sappiate che non è nulla in confronto a quel che era la “vera” Margaret. Molto più che stronza, decisamente viziata, infelice, insoddisfatta, sadica, capricciosa, cinica, presuntuosa, lunatica e civettuola. È questa l’immagine che ne esce da “Margaret. 99 ritratti di una principessa ribelle” (Mondadori), l’ultima biografia sulla principessa sorella della regina Elisabetta a cura del giornalista e scrittore britannico Craig Brown che raccoglie aneddoti, racconti, commenti e pensieri di chi ha avuto modo di conoscere personalmente la “Venere tascabile”, “Nano Reale”, “cavallo perdente”, “dama di pantomima”, “Cenerentola al contrario”… Non appena sua altezza reale la principessa Margaret contessa di Snowdon abbandonava la scena, nei diari dei suoi amici ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Se ladi “The Crown” vi sembrava una stronza (si può dire?), sappiate che non è nulla in confronto a quel che era la “vera”. Molto più che stronza, decisamente viziata, infelice, insoddisfatta, sadica, capricciosa, cinica, presuntuosa, lunatica e civettuola. È questa l’immagine che ne esce da “. 99 ritratti di una principessa ribelle” (Mondadori), l’ultima biografia sulla principessa sorella della regina Elisabetta a cura del giornalista e scrittore britannico Craig Brown che raccoglie aneddoti, racconti, commenti e pensieri di chi ha avuto modo di conoscere personalmente la “Venere tascabile”, “Nano Reale”, “cavallo perdente”, “dama di pantomima”, “Cenerentola al contrario”… Non appena sua altezza reale la principessacontessa di Snowdon abbandonava la scena, nei diari dei suoi amici ...

FQMagazineit : Lo Scaffale dei Libri speciale San Valentino: diamo i voti a Margaret, la bio su Kim Jong-un, Fashion Confidential,… - cmnit : Bella novità nel panorama dei libri divulgativi per combattere la 'innumeracy'. Trovategli un posto nello scaffale… - BeanCJStylinson : @lisaajensenn *la trascina in un negozio x* qui ci sono dei vestiti carini *indica uno scaffale* lì ci sono delle gonne - yugencloud : no way due anni dai jus2.. il loro è still uno dei più begli album nel mio scaffale <3 - _tetesmile : @_fairy_tae Vabbò grazie ma io personalmente lo lascerei marcire nello scaffale più in basso nell'angolo dei giochi… -