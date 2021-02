Lo fermano per un controllo ma lui è troppo nervoso: nascondeva quasi 2 kg di cocaina sotto a un seggiolino (Di domenica 14 febbraio 2021) Un cittadino albanese di 52 anni è stato arrestato nella serata di ieri, dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro. Quest’ultimo, commerciante di professione e già conosciuto alle forze dell’ordine, è finito in manette per l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il controllo e le manette L’uomo è stato fermato per un normale controllo mentre stava circolando alla guida di un furgone in via Casale di San Basilio. Alla vista degli uomini dell’Arma, il 52enne ha palesato un ingiustificato nervosismo, atteggiamento che ha spinto i militari ad approfondire le verifiche e ad ispezionare il veicolo. Difatti, riposto in un vano sotto il seggiolino centrale dell’abitacolo, i Carabinieri hanno rinvenuto un panetto di cocaina del peso di 1,90 Kg, risultata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 14 febbraio 2021) Un cittadino albanese di 52 anni è stato arrestato nella serata di ieri, dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro. Quest’ultimo, commerciante di professione e già conosciuto alle forze dell’ordine, è finito in manette per l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ile le manette L’uomo è stato fermato per un normalementre stava circolando alla guida di un furgone in via Casale di San Basilio. Alla vista degli uomini dell’Arma, il 52enne ha palesato un ingiustificato nervosismo, atteggiamento che ha spinto i militari ad approfondire le verifiche e ad ispezionare il veicolo. Difatti, riposto in un vanoilcentrale dell’abitacolo, i Carabinieri hanno rinvenuto un panetto didel peso di 1,90 Kg, risultata ...

