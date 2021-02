LIVE – Varese-Fortitudo Bologna 46-59 | Serie A1 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

(Di domenica 14 febbraio 2021) Openjobmetissi sfidano nel recupero della 17° giornata del campionato diA1. I biancorossi hanno timidamente rialzato la testa, cosa che anche gli emiliani hanno recentemente fatto riprendendo quota. Uno scontro diretto in piena regola promette spettacolo all’Enerxenia Arena. Domenica 14 febbraio alle ore 16.00 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA46-59 27? Banks porta addirittura sul +13 la! Protagonista assoluto fin qui, 46-59. 26? Tripla di Douglas ed è 46-55, sono comunque ancora nove i punti di distacco. 24? Sounders mette a segno il canestro del 41-53. 23? ...

DIRETTAFORTITUDO BOLOGNA (RISULTATO38 - 39): INTERVALLO LUNGO A metà gara il punteggio di Openjobmetis- Fortitudo Bologna è di 38 - 39 , è ancora tutto in bilico e tutto si deciderà con ...Città di- Sestri Levante Gozzano - Casale HSL Derthona - Caronnese Lavagnese - Sanremese Saluzzo - Fossano GIRONE B Brusaporto - Villa Alme Ciserano Bergamo - Breno Fanfulla - Tritium ...Risultati Serie D: le classifiche dei gironi dopo le partite di domenica 14 febbraio. Il Città di Varese si rialza battendo il Sestri Levante in casa.Diretta Varese Fortitudo Bologna streaming video tv: orario e risultato live della partita valida come recupero nella 17^ giornata di basket Serie A1.