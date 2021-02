LIVE Tour de la Provence, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo accelera e si porta a 2’30” dai fuggitivi! (Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:36 In testa al plotone sempre la Groupama-FDJ e la Ineos Grenadiers, che adesso hanno riportato il distacco a 2’15”. 14:33 Da quel momento in poi saranno 35 km di puro piano, in cui i velocisti daranno tutto per impostare al meglio la volata finale. 14:30 I corridori si avvicinano a passo spedito al terzo ed ultimo GP (La Roquemartine), saranno 3,5 km al 3,5% di pendenza media. 14:27 Cambio di passo importante del plotone, che in 3 km ha tirato giù la bellezza di 30 secondi. 14:24 A due ore dalla partenza i corridori stanno viaggiando a 42 km/h di media. 14:21 Fase in discesa in cui il gruppo sta viaggiando intorno ai 60 km/h. 14.18 Se la classifica dei GPM è ancora incerta, invece quella a punti è praticamente già decisa: Ballerini può perderla da Ciccone ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:36 In testa al plotone sempre la Groupama-FDJ e la Ineos Grenadiers, che adesso hanno rito il distacco a 2’15”. 14:33 Da quel momento in poi saranno 35 km di puro piano, in cui i velocisti daranno tutto per impostare al meglio la volata finale. 14:30 I corridori si avvicinano a passo spedito al terzo ed ultimo GP (La Roquemartine), saranno 3,5 km al 3,5% di pendenza media. 14:27 Cambio di passo imnte del plotone, che in 3 km ha tirato giù la bellezza di 30 secondi. 14:24 A due ore dalla partenza i corridori stanno viaggiando a 42 km/h di media. 14:21 Fase in discesa in cui ilsta viaggiando intorno ai 60 km/h. 14.18 Se la classifica dei GPM è ancora incerta, invece quella a punti è praticamente già decisa: Ballerini può perderla da Ciccone ...

