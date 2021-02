LIVE Tour de la Provence, tappa di oggi in DIRETTA: 90km al traguardo, il gruppo si rifa sotto! (Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:39 Il gruppo aumenta l’andatura e tira giù secondi metro dopo metro. 13:36 I corridori si apprestano al secondo GPM (Col du Val du cuech), saranno 4,6 km con il 4,5% di pendenza media. 13:33 Stiamo viaggiando spediti verso metà gara, gli atleti sono già entrati negli ultimi 100km. 13:30 La Groupama-FDJ affianca la Ineos in testa al gruppo. 13:27 Arriva la reazione del gruppo, che nell’ultimo tratto ha tirato giù 40”. 13:24 Naturalmente i primi quattro non hanno grandi ambizioni in classifica generale, il più vicino è Luis Mas, che si trova a quasi 6 minuti dalla testa. 13:21 Il secondo GPM sarà all’86° km. 13:18 Nuovo aggiornamento: Jeremy Leveau, Tony Galoppin, Luis Guillermo Mas Bonet e Andrea Leknessund hanno 4’15” di margine. 13:15 La prima ora di gara ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:39 Ilaumenta l’andatura e tira giù secondi metro dopo metro. 13:36 I corridori si apprestano al secondo GPM (Col du Val du cuech), saranno 4,6 km con il 4,5% di pendenza media. 13:33 Stiamo viaggiando spediti verso metà gara, gli atleti sono già entrati negli ultimi 100km. 13:30 La Groupama-FDJ affianca la Ineos in testa al. 13:27 Arriva la reazione del, che nell’ultimo tratto ha tirato giù 40”. 13:24 Naturalmente i primi quattro non hanno grandi ambizioni in classifica generale, il più vicino è Luis Mas, che si trova a quasi 6 minuti dalla testa. 13:21 Il secondo GPM sarà all’86° km. 13:18 Nuovo aggiornamento: Jeremy Leveau, Tony Galoppin, Luis Guillermo Mas Bonet e Andrea Leknessund hanno 4’15” di margine. 13:15 La prima ora di gara ...

