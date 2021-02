LIVE Prada Cup | Luna Rossa-Ineos in DIRETTA | si comincia | occhio ai salti di vento

Leggi su oasport

4.11entrerà da destra nel pre-start a 2'10" dalla partenza. A 2'00" arriveràUK. 4.10 Cinque minuti al via. Oggi ilè molto più ballerino rispetto a ieri. Va tra i 12 ed i 20 nodi. Attenzione dunque aidiche potrebbero ribaltare tutto. Sarà importante il marcamento dell'avversario. 04.09 Si profila una gara-3 molto equilibrata ed intensa, in cui la partenza potrebbe risultare estremamente importante per l'andamento della regata. In condizioni diforte è infatti più difficile effettuare dei sorpassi con questi AC75, specialmente in poppa. 04.06 Grande attesa per vedere la reazione dell'equipaggio inglese dopo la battuta d'arresto di ieri. Ben Ainslie ...