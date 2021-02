LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa da delirio! Annienta Ineos e sale sul 4-0 nella serie! (Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Luna Rossa-Ineos 4-0 LA CRONACA DI Luna Rossa-Ineos 3-0 6.00 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Sarà una grande domenica di sport, con il momento clou alle 11.00 con la discesa dei Mondiali di sci alpino. Vai Dominik Paris! Un saluto sportivo! 5.58 Come continuano a ripetere Bruni, Spithill e Sirena, la serie è lunga. Mancano ancora 3 punti: bisogna mantenere i piedi per terra e andare avanti con umiltà. Ben Ainslie è un fuoriclasse che continua a fare paura. Anche se non perde la propria spocchia. Il fatto che oggi abbia detto “abbiamo regalato 2 punti a Luna Rossa” lo dimostra. Ma va bene così… 5.57 Ricordiamo però che ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI4-0 LA CRONACA DI3-0 6.00 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Sarà una grande domenica di sport, con il momento clou alle 11.00 con la discesa dei Mondiali di sci alpino. Vai Dominik Paris! Un saluto sportivo! 5.58 Come continuano a ripetere Bruni, Spithill e Sirena, la serie è lunga. Mancano ancora 3 punti: bisogna mantenere i piedi per terra e andare avanti con umiltà. Ben Ainslie è un fuoriclasse che continua a fare paura. Anche se non perde la propria spocchia. Il fatto che oggi abbia detto “abbiamo regalato 2 punti a” lo dimostra. Ma va bene così… 5.57 Ricordiamo però che ...

