LIVE Olimpia Milano-Pesaro, Finale Coppa Italia basket in DIRETTA: tante classiche in una per l’ultimo atto (Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:55 Molti i destini incrociati di quest’oggi. Repesa ha vinto due volte la Coppa Italia, e proprio contro la squadra attualmente allenata da Ettore Messina. Quest’ultimo era sulla panchina della Benetton Treviso che sconfisse Pesaro nell’ultima occasione in cui, al PalaFiera di Forlì, questa raggiunse la Finale. E proprio Messina è alla ricerca dell’ottava Coppa Italia personale: quattro le ha vinte all’epoca della Virtus Bologna, tre proprio con la Treviso che fu (diversa, lo ricordiamo, dalla società attualmente in A). Si tratterebbe, in caso di vittoria, del 33° trofeo da lui conquistato nella sua parabola da allenatore. 17:50 Per la terza volta la Coppa Italia si decide ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:55 Molti i destini incrociati di quest’oggi. Repesa ha vinto due volte la, e proprio contro la squadra attualmente allenata da Ettore Messina. Quest’ultimo era sulla panchina della Benetton Treviso che sconfissenell’ultima occasione in cui, al PalaFiera di Forlì, questa raggiunse la. E proprio Messina è alla ricerca dell’ottavapersonale: quattro le ha vinte all’epoca della Virtus Bologna, tre proprio con la Treviso che fu (diversa, lo ricordiamo, dalla società attualmente in A). Si tratterebbe, in caso di vittoria, del 33° trofeo da lui conquistato nella sua parabola da allenatore. 17:50 Per la terza volta lasi decide ...

