LIVE Olimpia Milano-Pesaro 87-59 | Finale Coppa Italia basket in DIRETTA | settimo trionfo per i meneghini

Leggi su oasport

(Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa marcia trionfale di, la commovente corsa di, i dubbi della Virtus Bologna, la rabbia di Tonut in quota Venezia, le speranze infrante di Sassari e Brindisi, Trieste gagliarda nei quarti. Laha raccontato questo. E’ tempo di salutarci per la nostra, ma ilnon finisce qui: la prossima settimana ci sarà la Nazionale e dall’ultima settimana di febbraio tornerà la Serie A. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! TOP SCORER –: Datome 15;: Cain 15 L’VINCE PER LA SETTIMA VOLTA LA. ...