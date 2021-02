LIVE Olimpia Milano-Pesaro 21-15 | Finale Coppa Italia basket in DIRETTA | gli uomini di Messina chiudono avanti il primo quarto

Leggi su oasport

(Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-15 2/2 Datome. Riprova il giro e tiro Datome, stavolta dal lato sinistro, trova il fallo di Tambone e i due liberi su questo mismatch. 23-15 Giro e tiro dalla lunetta, un classico, per Gigi Datome. Inizia il secondo. TOP SCORER –: LeDay 6;: Filipovity 5 21-15 DATOME PER MORASCHINI! Il contropiede tutto azzurro chiude ila favore di. 19-15 GRAN COSA DI DRELL! Penetrazione e appoggio al vetro contro la difesa milanese! 19-13 1/2 Hines. L’ultimo minuto comincia con il fallo di Gerald Robinson per tentare di fermare Hines lanciato verso canestro: due tiri liberi. 18-13 Nei giochi delle rotazioni difensive rimane solo Hines: inevitabile un’altra schiacciata! 16-13 La ...