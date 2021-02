LIVE Irlanda-Francia 3-0, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: annullata meta a Lowe (Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25? Va in meta Lowe, ma il TMO annulla perché l’ala irlandese ha toccato la linea laterale prima di schiacciare 24? Cartellino giallo a Le Roux che colpisce illegalmente il pallone col piede 24? Il guardalinee chiede il TMO, vediamo la decisione 21? PIAZZATO DI BURNS. Irlanda-Francia 3-0 19? Insiste l’Irlanda e ancora un fallo della Francia 18? Pessimo calcio di Burns e risultato che non si sblocca 17? Fallo della Francia e Irlanda che va per i pali 16? Battaglia al piede e pallone che ora è dell’Irlanda, che sta dominando il possesso 14? Palla persa dall’Irlanda e occasione sprecata 14? Ringrose attacca bene e Irlanda nei 22 ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25? Va in, ma il TMO annulla perché l’ala irlandese ha toccato la linea laterale prima di schiacciare 24? Cartellino giallo a Le Roux che colpisce illegalmente il pallone col piede 24? Il guardalinee chiede il TMO, vediamo la decisione 21? PIAZZATO DI BURNS.3-0 19? Insiste l’e ancora un fallo della18? Pessimo calcio di Burns e risultato che non si sblocca 17? Fallo dellache va per i pali 16? Battaglia al piede e pallone che ora è dell’, che sta dominando il possesso 14? Palla persa dall’e occasione sprecata 14? Ringrose attacca bene enei 22 ...

zazoomblog : LIVE Irlanda-Francia Sei Nazioni rugby in DIRETTA: transalpini favoriti a Dublino - #Irlanda-Francia #Nazioni… - mondoturf : ???? @Goffs1866, top price da €50.000 alle February ? Alle 13 la seconda sessione live e online streaming ?? Quattr… - WanderAllen : @rivogliobarbie @AllafineViaggio @Giovyfh @LucaPery @eLi_and_FaBi @ELST78 @viaggiatori @strayidler @orsanelcarro… - mondoturf : ?? @Goffs1866 Tutto pronto per le February Sale in Irlanda Clicca per catalogo e live ?? - zazoomblog : LIVE Galles-Irlanda 21-16 Sei Nazioni rugby in DIRETTA: i gallesi la vincono al termine di un finale psicodrammatic… -