LIVE Irlanda-Francia 13-15, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: Byrne trova tre punti (Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 65? CALCIO DI Byrne!! Irlanda-Francia 13-15 64? Fallo della Francia e Irlanda che può andare per i pali 60? Calcio in scivolata di Villiere e Irlanda che deve annullare in area di meta 57? META KELLEHER! DALLA TOUCHE SPUNTA A SORPRESA IL TALLONATORE E VA IN FONDO! TRASFORMA Byrne. Irlanda-Francia 10-15 57? Fallo a favore dell’Irlanda che deve marcare il prima possibile per riaprire il match 55? META Francia CON PENAUD CHE CONCLUDE UN’AZIONE SPETTACOLARE DEI BLEUS. Irlanda-Francia 3-15 53? Bel break di Earls, ma nulla di fatto e Francia che riconquista l’ovale 50? Gioco al ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA65? CALCIO DI!!13-15 64? Fallo dellache può andare per i pali 60? Calcio in scivolata di Villiere eche deve annullare in area di meta 57? META KELLEHER! DALLA TOUCHE SPUNTA A SORPRESA IL TALLONATORE E VA IN FONDO! TRASFORMA10-15 57? Fallo a favore dell’che deve marcare il prima possibile per riaprire il match 55? METACON PENAUD CHE CONCLUDE UN’AZIONE SPETTACOLARE DEI BLEUS.3-15 53? Bel break di Earls, ma nulla di fatto eche riconquista l’ovale 50? Gioco al ...

zazoomblog : LIVE Irlanda-Francia Sei Nazioni rugby in DIRETTA: transalpini favoriti a Dublino - #Irlanda-Francia #Nazioni… - mondoturf : ???? @Goffs1866, top price da €50.000 alle February ? Alle 13 la seconda sessione live e online streaming ?? Quattr… - WanderAllen : @rivogliobarbie @AllafineViaggio @Giovyfh @LucaPery @eLi_and_FaBi @ELST78 @viaggiatori @strayidler @orsanelcarro… - mondoturf : ?? @Goffs1866 Tutto pronto per le February Sale in Irlanda Clicca per catalogo e live ?? - zazoomblog : LIVE Galles-Irlanda 21-16 Sei Nazioni rugby in DIRETTA: i gallesi la vincono al termine di un finale psicodrammatic… -