LIVE – Djokovic-Raonic 7-64 4-6 6-1 5-4 | Australian Open 2021 | RISULTATO in DIRETTA

LIVE – Djokovic-Raonic 7-6(4) 4-6 6-1 5-4, Australian Open 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di domenica 14 febbraio 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale della disputa tra Novak Djokovic e Milos Raonic, valida per gli ottavi di finale degli Australian Open 2021. Il numero del mondo è riuscito ad avere la meglio su Taylor Fritz, accusando però evidenti fastidi fisici, mentre il canadese ha superato Marton Fucsovics, senza particolari difficoltà. Grande chance per Djokovic, che sfiderà un avversario con il quale non ha mai perso in carriera. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, nella mattinata di domenica 14 febbraio. Segui il LIVE su Sportface.it IL MONTEPREMI DEGLI Australian Open MASCHILI COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di domenica 14 febbraio 2021) Ile latestuale della disputa tra Novake Milos, valida per gli ottavi di finale degli. Il numero del mondo è riuscito ad avere la meglio su Taylor Fritz, accusando però evidenti fastidi fisici, mentre il canadese ha superato Marton Fucsovics, senza particolari difficoltà. Grande chance per, che sfiderà un avversario con il quale non ha mai perso in carriera. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, nella mattinata di domenica 14 febbraio. Segui ilsu Sportface.it IL MONTEPREMI DEGLIMASCHILI COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA ...

zazoomblog : LIVE – Djokovic-Raonic 7-6(4) 3-4 Australian Open 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Djokovic-Raonic #7-6(4) #Australian… - zazoomblog : LIVE – Djokovic-Raonic 7-6(4) 4-6 1-1 Australian Open 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Djokovic-Raonic #7-6(4)… - Eurosport_IT : SI COMINCIA! ?? Riuscirà Djokovic ad andare oltre i recenti problemi fisici? ?????? ?? Segui LIVE:… - Eurosport_IT : Ultimi preparativi e si scende in campo ???? Tra poco il match tra Djokovic e Raonic, seguilo LIVE su… - RSIsport : ?????????? Oggi alla RSI: ?????? 09h00 Australian Open, 1/8 di finale I.Swiatek ???? - ???? S.Halep N.Djokovic ???? - ???? M.Raoni… -