LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Mondiali in DIRETTA: norvegesi e francesi a caccia di Ponsiluoma. Hofer ci prova (Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’Inseguimento FEMMINILE DI Biathlon DALLE 15.30 12.55: Fino ad ora sono stati Mondiali in chiaroscuro per gli azzurri: una qualità media di prestazione buona ma è mancato l’acuto da medaglia. Nella sprint maschile, ad esempio, è arrivata una delle migliori prove di squadra della stagione. 12.52: Gli altri azzurri al via: Didier Bionaz 21° a 1’03”, Thomas Bormolini 27° a 1’18” e Dominik Windisch, 34° a 1’36”. 12.49: Per l’Italia le maggiori speranze di medaglia sono riposte su Lukas Hofer che partirà 13° a 48? dal leader Ponsiluoma. 12.47: Si tratta della la quarta delle dodici gare in programma ai Mondiali di Pokljuka 2021 12.45: Buongiorno ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’FEMMINILE DIDALLE 15.30 12.55: Fino ad ora sono statiin chiaroscuro per gli azzurri: una qualità media di prestazione buona ma è mancato l’acuto da medaglia. Nella sprint, ad esempio, è arrivata una delle migliori prove di squadra della stagione. 12.52: Gli altri azzurri al via: Didier Bionaz 21° a 1’03”, Thomas Bormolini 27° a 1’18” e Dominik Windisch, 34° a 1’36”. 12.49: Per l’Italia le maggiori speranze di medaglia sono riposte su Lukasche partirà 13° a 48? dal leader. 12.47: Si tratta della la quarta delle dodici gare in programma aidi Pokljuka 2021 12.45: Buongiorno ...

neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Pokljuka: Ponsiluoma apre l'Inseguimento maschile ma Jacquelin è in caccia. Hofer prova la rimonta #14Febbraio http… - neveitalia : LIVE da Pokljuka: Ponsiluoma apre l'Inseguimento maschile ma Jacquelin è in caccia. Hofer prova la rimonta… - RSIsport : ?????????? Oggi alla RSI: ????? 13h15 Biathlon, Mondiali di Pokljuka 12,5km inseguimento U - zazoomblog : LIVE Biathlon Inseguimento maschile Mondiali in DIRETTA: la Francia sogna Johannes Boe per la rimonta - #Biathlon… - zazoomblog : LIVE Biathlon Inseguimento donne Mondiali in DIRETTA: Lisa Vittozzi per il podio Dorothea Wierer per l’impresa -… -