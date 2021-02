LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Mondiali in DIRETTA: la Francia sogna, Johannes Boe per la rimonta (Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE HIGHLIGHTS DELLA SPRINT maschile – LE PAGELLE DELLA SPRINT maschile – LA CRONACA DELLA SPRINT maschile – IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Biathlon – LA PRESENTAZIONE DELL’Inseguimento maschile – IL CALENDARIO DEI Mondiali: PROGRAMMA, ORARI, TV STREAMING – STARTLIST, ORARI, PROGRAMMA, TV E STREAMING DELL’Inseguimento maschile Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’Inseguimento maschile dei Mondiali di Biathlon in programma a Pokljuka, in Slovenia: oggi, domenica 14 febbraio, alle ore 13.15, si disputa la quarta delle dodici gare in ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAHIGHLIGHTS DELLA SPRINT– LE PAGELLE DELLA SPRINT– LA CRONACA DELLA SPRINT– IL MEDAGLIERE DEIDI– LA PRESENTAZIONE DELL’– IL CALENDARIO DEI: PROGRAMMA, ORARI, TV STREAMING – STARTLIST, ORARI, PROGRAMMA, TV E STREAMING DELL’Buongiorno e benvenuti allatestuale dell’deidiin programma a Pokljuka, in Slovenia: oggi, domenica 14 febbraio, alle ore 13.15, si disputa la quarta delle dodici gare in ...

infoitsport : LIVE Biathlon, Mondiali Sprint donne in DIRETTA: Vittozzi quinta! Wierer delude: 20ma, bene Carrara e Lardschneider… - infoitsport : LIVE Biathlon, Mondiali Sprint donne in DIRETTA: Vittozzi quinta! Wierer delude: 20ma, bene Carrara e Lardschneider… - zazoomblog : LIVE Sport Invernali DIRETTA 13 febbraio: Suter vince la discesa di Cortina quinta Lisa Vittozzi nel biathlon. Loll… - zazoomblog : LIVE Biathlon Mondiali Sprint donne in DIRETTA: Vittozzi quinta! Wierer delude: 20ma bene Carrara e Lardschneider.… - zazoomblog : LIVE Biathlon Mondiali Sprint donne in DIRETTA: Lisa Vittozzi senza errori a terra! Wierer un errore - #Biathlon… -