LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Mondiali in DIRETTA: Jacquelin solo in testa dopo tre poligoni. Bormolini migliore degli azzurri (Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL'Inseguimento FEMMINILE DI Biathlon DALLE 15.30 13.35: Non sbaglia Fillon Maillet, errori per tutti da dietro, vediamo gli azzurri 13.34: Una mitragliatrice Jacquelin che non sbaglia ed è velocisimo. Un errore per J. Boe e Laegreid, non sbagliano Samuelsson e Desthieux, un errore per Latypov. 13.33: terzo poligono 13.31: Al km 6.6 Jacquelin davanti, poi Laegreid, Samuelsson, J. Boe e Desthieux a 22?, Latypov a 35?, Fillon Maillet a 59?, Dale, Eder, Rastorgujevs a 1'15", Bormolini 15mo a 1'43" 13.31: Un errore per Windisch, cinque errori per Bionaz 13.30: Al km 5.8 Jacquelin davanti, poi Laegreid,, Samuelsson e J. Boe a 19?, Desthieux a 26?

neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Pokljuka: Ponsiluoma apre l'Inseguimento maschile ma Jacquelin è in caccia. Hofer prova la rimonta #14Febbraio http… - neveitalia : LIVE da Pokljuka: Ponsiluoma apre l'Inseguimento maschile ma Jacquelin è in caccia. Hofer prova la rimonta… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Pokljuka: Ponsiluoma apre l'Inseguimento maschile ma Jacquelin è in caccia. Hofer prova la rimonta #14Febbraio http… - neveitalia : LIVE da Pokljuka: Ponsiluoma apre l'Inseguimento maschile ma Jacquelin è in caccia. Hofer prova la rimonta… - RSIsport : ?????????? Oggi alla RSI: ????? 13h15 Biathlon, Mondiali di Pokljuka 12,5km inseguimento U -