L’Isola dei Famosi 2021 | tutti i nomi dei probabili naufraghi

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 14 febbraio 2021)dei, scalda i motori, in vista dell’imminente ritorno su Canale 5, previsto per l’11 marzo su Canale 5. A guidare iin una nuova avventura ci sarà Ilary Blasi, che prenderà il timone al posto di Alessia Marcuzzi, passata alla guida di Temptation Island Vip. Manca un mese al nuovo debutto del reality della sopravvivenza sulla rete ammiraglia Mediaset, ma nonostante ciò, i principali portali di gossip, hanno già iniziato a spifferare spoiler sui presuntiche presto potrebbero approdare in Honduras, sulla spiaggia incontaminata di Cayo Cochinos. Scopriamo qualche indiscrezione a riguardo. Isola dei: ecco idei possibiliNonostante manchi ancora del tempo, al nuovo debutto delsu Canale 5, i ...