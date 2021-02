Liguria, Toscana, Abruzzo e Trento di nuovo 'arancioni': ecco cosa cambia (Di domenica 14 febbraio 2021) AGI - E' scattato il cambio di colore per numerose Regioni italiane, con la Sicilia che ha visto un 'upgrade' in fascia gialla, mentre per altre si deve fare il conto con misure più restrittive. Si tratta di Toscana, Abruzzo, Liguria, e, seppure con alcuni distinguo, della provincia di Trento, tutte comunque passate in arancione. Senza dimenticare i rossi mirati sparsi in diverse zone d'Italia, in primis in vaste aree dell'Umbria. In Trentino le restrizioni per la zona arancione scatteranno in realtà a partire da lunedì 15, ha precisato il governatore Maurizio Fugatti che, nel definire una 'beffa' la nuova classificazione anche perchè non potrà iniziare la stagione sciistica, ha spiegato che la decisione per la quale "in Trentino la zona arancione varrà da lunedì per rispetto di chi lavora, ad esempio i ristoratori, ... Leggi su agi (Di domenica 14 febbraio 2021) AGI - E' scattato il cambio di colore per numerose Regioni italiane, con la Sicilia che ha visto un 'upgrade' in fascia gialla, mentre per altre si deve fare il conto con misure più restrittive. Si tratta di, e, seppure con alcuni distinguo, della provincia di, tutte comunque passate in arancione. Senza dimenticare i rossi mirati sparsi in diverse zone d'Italia, in primis in vaste aree dell'Umbria. In Trentino le restrizioni per la zona arancione scatteranno in realtà a partire da lunedì 15, ha precisato il governatore Maurizio Fugatti che, nel definire una 'beffa' la nuova classificazione anche perchè non potrà iniziare la stagione sciistica, ha spiegato che la decisione per la quale "in Trentino la zona arancione varrà da lunedì per rispetto di chi lavora, ad esempio i ristoratori, ...

