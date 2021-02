Liguria arancione, ma ristoranti aperti a Genova, Ventimiglia e Sanremo. Folla sul lungomare di Rapallo (Di domenica 14 febbraio 2021) Nel giorno di San Valentino, l'ingresso della Liguria in zona arancione ha visto andare in scena la protesta dei ristoratori Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 14 febbraio 2021) Nel giorno di San Valentino, l'ingresso dellain zonaha visto andare in scena la protesta dei ristoratori

RegLiguria : ?? DA OGGI LA LIGURIA IN ZONA ARANCIONE A partire da oggi, domenica 14 febbraio, la Liguria è in zona arancione. Di… - TgLa7 : #COVID19, Ansa: Abruzzo, Liguria, Toscana e Trento in zona arancione ++ Confermate misure per Umbria e Bolzano. Sicilia in giallo - eziomauro : Da oggi Toscana, Abruzzo, Liguria e provincia di Trento in 'arancione', da domani Sicilia in 'giallo'. Ecco cosa si… - Leaderdelsettor : RT @Agenzia_Ansa: Nella Riviera ligure ristoranti aperti e pienone di francesi, nonostante la Regione sia da oggi in fascia arancione #ANSA… - EdoardoQuaquini : RT @Agenzia_Ansa: Nella Riviera ligure ristoranti aperti e pienone di francesi, nonostante la Regione sia da oggi in fascia arancione #ANSA… -