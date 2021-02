Liga | Villareal-Betis 1-2 | i gol di Fekir ed Emerson affondano il “sottomarino giallo” La classifica aggiornata

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Termina 1-2 la sfida dell'"Estadio de la Ceramica", tra.Con il successo di questa sera, la squadra di Siviglia si porta a -3 dale dalla zona Europa. In vantaggio proprio allo scadere della prima frazione di gioco, ilva negli spogliatoi con il momentaneo 0-1 dopo il gol messo a segno da, su azione personale in area di rigore avversaria. A soli sei minuti dal fischio d'inizio della ripresa, arriva il raddoppio degli ospiti con la rete dell'esterno destro di difesa,che al 52' segna lo 0-2 per i lusitani, impattando di testa un cross perfetto. La reazione dei padroni di casa arriva al 65' con la rete del 1-2, realizzata da Moreno su calcio rigore per fallo di mano diin area di rigore. Il match vede sempre il ...

