Liga: Levante-Osasuna 0-1, la decide Budimir (Di domenica 14 febbraio 2021) È Budimir a segnare il gol vittoria per l’Osasuna. All’Estadi Ciutat de Valencia, in occasione della ventitreesima giornata della Liga, l’Osasuna supera il Levante per 0-1 grazie alla rete di Budimir firmata al 74° minuto. Terza vittoria nelle ultime quattro, la sesta in stagione per un Osasuna sempre più in salute e attualmente a +4 dalla zona retrocessione. Il Levante, invece, interrompe bruscamente il ruolino di risultati utili consecutivi rimanendo in decima posizione a quota 27 punti, appena due in più dei rivali odierni. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 febbraio 2021) Èa segnare il gol vittoria per l’. All’Estadi Ciutat de Valencia, in occasione della ventitreesima giornata della, l’supera ilper 0-1 grazie alla rete difirmata al 74° minuto. Terza vittoria nelle ultime quattro, la sesta in stagione per unsempre più in salute e attualmente a +4 dalla zona retrocessione. Il, invece, interrompe bruscamente il ruolino di risultati utili consecutivi rimanendo in decima posizione a quota 27 punti, appena due in più dei rivali odierni. SportFace.

