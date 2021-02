Liga: la Real Sociedad scavalca il Villarreal, ko con il Betis (Di lunedì 15 febbraio 2021) MADRID (Spagna) - Successo pesante del Betis nell'ultima sfida odierna della 23ª giornata della Liga : gli andalusi vincono 2 - 0 lo scontro diretto sul campo del VillarReal, ora sesto in classifica (... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 15 febbraio 2021) MADRID (Spagna) - Successo pesante delnell'ultima sfida odierna della 23ª giornata della: gli andalusi vincono 2 - 0 lo scontro diretto sul campo del Villar, ora sesto in classifica (...

