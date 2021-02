Liga 2020/2021: il Betis batte il Villareal ed espugna il Ceramica dopo 14 anni (Di domenica 14 febbraio 2021) Il Betis Siviglia ha sconfitto il Villareal all’Estadio de la Ceramica, tramite il punteggio di 1-2. Le reti di Fekir ed Emerson, rispettivamente al 45? e al 52?, hanno permesso agli uomini di Pellegrini di proiettarsi a sole 3 lunghezze dagli avversari, per quanto riguarda la classifica generale della Liga spagnola 2020/2021. Moreno ha siglato una rete su rigore potenzialmente importante, al 65?, ma l’organico guidato da Emery non ha avuto la forza necessaria per trovare il pari nel finale. Il Betis ha ottenuto una vittoria fondamentale, anche per la storia dei due club, in quanto si tratta del primo successo a Villareal dopo 14 anni. L’ultima affermazione del Betis al Ceramica era ... Leggi su sportface (Di domenica 14 febbraio 2021) IlSiviglia ha sconfitto ilall’Estadio de la, tramite il punteggio di 1-2. Le reti di Fekir ed Emerson, rispettivamente al 45? e al 52?, hanno permesso agli uomini di Pellegrini di proiettarsi a sole 3 lunghezze dagli avversari, per quanto riguarda la classifica generale dellaspagnola. Moreno ha siglato una rete su rigore potenzialmente importante, al 65?, ma l’organico guidato da Emery non ha avuto la forza necessaria per trovare il pari nel finale. Ilha ottenuto una vittoria fondamentale, anche per la storia dei due club, in quanto si tratta del primo successo a14. L’ultima affermazione delalera ...

