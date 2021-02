(Di domenica 14 febbraio 2021) Il Napoli vince sulla Juve al Maradona e fa un regalo alle milanesi. Il Milan non ne approfitta. L’Inter lo vedremo oggi. Lo scrive Claudio Savelli su. E commenta la differente posizione die Gattuso. “Si prendano poi Gattuso e, le cui situazioni erano agli antipodi alla vigilia: il primo all’improvviso recupera le certezze di inizio stagione, il secondo ritrova le preoccupazioni del periodo dei pareggi”. Ora per entrambi è alle porte l’appuntamento con le coppe europee. “Rino, anche se non lo ammette, aveva bisogno di una vittoria per svoltare, un punto da cui cominciare una nuova vita., invece, deve ora gestire una classifica bloccata e la prima vera ondata di pressione. Infatti già, la sua ...

Il commento di Lorenzini sul rigore per la smanacciata di Chiellini sulla faccia di Rrahmani: 'Come faa dire "non c'era, lo avessero dato a noi..."?' Su, Tommaso Lorenzini commenta la vittoria del Napoli sulla Juve, in campionato, ieri al Maradona. ' Una partita di cuore ', scrive, perché ...A me piace, è un uomo, ma complesso. Ha chiuso in una gabbia di ferro Ronaldo per seguire le proprie tentazioni. Diventano bravi i meno utili come Danilo, Chiesa e Rabiot, perdono colore ...Libero: Pirlo già tradisce qualche nervosismo, la lamentela sul rigore è un autogol. Deve gestire la prima vera ondata di pressione ...Il commento di Lorenzini sul rigore per la smanacciata di Chiellini sulla faccia di Rrahmani: 'Come fa Pirlo a dire 'non c'era, lo avessero dato a noi...'?' Su Libero, Tommaso Lorenzini commenta ...