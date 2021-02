Le previsioni Meteo per San Valentino, neve e gelo a bassa quota: allerta in 6 regioni (Di domenica 14 febbraio 2021) Le previsioni Meteo per l’Italia di domenica 14 febbraio, San Valentino, sono determinate dalla perturbazione atlantica guidata dal vento gelido Burian edizione 2021. Saranno presenti neve fino a quota zero, pioggia intensa e temperature sempre in discesa. Il Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile per gestire la situazione avversa ha emesso un avviso di allerta gialla per Abruzzo, Basilicata, Molise, Calabria, Puglia e Sicilia. Il Bollettino della Protezione Civile Secondo il bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella tarda serata di ieri 13 febbraio e valido fino alla mezzanotte di oggi, 14 febbraio, San Valentino, è stato emessa un’allerta Meteo di livello giallo ... Leggi su ck12 (Di domenica 14 febbraio 2021) Leper l’Italia di domenica 14 febbraio, San, sono determinate dalla perturbazione atlantica guidata dal vento gelido Burian edizione 2021. Saranno presentifino azero, pioggia intensa e temperature sempre in discesa. Il Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile per gestire la situazione avversa ha emesso un avviso digialla per Abruzzo, Basilicata, Molise, Calabria, Puglia e Sicilia. Il Bollettino della Protezione Civile Secondo il bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella tarda serata di ieri 13 febbraio e valido fino alla mezzanotte di oggi, 14 febbraio, San, è stato emessa un’di livello giallo ...

