Le notizie del giorno | bomba su Allegri Il passo indietro di Conte e le confessioni della figlia di Maradona

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 14 febbraio 2021) Tutte ledelche riguardano le squadre del calcio italiano ed estero. Tra presente e futuro. Sono giorni caldissimi in casa Roma, il club giallorosso ha intenzione di raggiungere il miglior risultato possibile in stagione, può ancora lottare per la qualificazione alla prossima Champions League, ma si pensa anche alla prossima stagione e circola il nome di. Interessanti indicazioni arrivano dal giornalista Mario Sconcerti, durante un intervento a ‘TeleRadioStereo’. “Sono sicuro cheabbia già firmato un contratto, credo abbastanza che venga alla Roma. Anche se mi sbagliavo sulla vita privata: pensavo stesse a Roma, invece mi hanno detto che lui e Ambra vivono a Brescia. Sono convinto che i Friedkin abbiano chiesto la disponibilità e che l’abbiano ottenuta. E che ci sia anche qualcosa di ...