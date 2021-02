Le canzoni d’amore dei Big di Sanremo: Buon San Valentino (Di domenica 14 febbraio 2021) È San Valentino e si celebra l’amore, ma quel che conta davvero sono i gesti romantici che non seguono nessuna data. Mentre il Festival di Sanremo si prepara ad aprire i battenti e i cantanti si apprestano a seguire tutte le norme di sicurezza che il periodo richiede, abbiamo chiesto ad alcuni di loro di raccontarci un gesto romantico, il più romantico mai fatto, scegliendo per noi una canzone da amore. Ne è nata una bellissima playlist per questo giorno che fa battere il cuore. Leggi su vanityfair (Di domenica 14 febbraio 2021) È San Valentino e si celebra l’amore, ma quel che conta davvero sono i gesti romantici che non seguono nessuna data. Mentre il Festival di Sanremo si prepara ad aprire i battenti e i cantanti si apprestano a seguire tutte le norme di sicurezza che il periodo richiede, abbiamo chiesto ad alcuni di loro di raccontarci un gesto romantico, il più romantico mai fatto, scegliendo per noi una canzone da amore. Ne è nata una bellissima playlist per questo giorno che fa battere il cuore.

RaiUno : 'Non dirgli mai, spegni il fuoco che brucia dentro te, e nascondi quegli occhi rossi se pensi a me...' ??… - SaraOuadadi : RT @FabrizioMoroOff: Martedì alle 14 su YouTube il video di “Voglio Stare Con Te”, il nuovo singolo da “Canzoni D’Amore Nascoste”. #voglio… - AntonioRazzi1 : RT @StefanoColetta2: Tra poco su @RaiUno serata San Valentino con @VPivetti e @PaoloConticini e tanti artisti con le canzoni d'amore piu' b… - zazoomblog : Canzoni d’amore rock 10 brani indimenticabili - #Canzoni #d’amore #brani - SMSNEWSOFFICIAL : Ventidue canzoni d’amore per augurarvi Buon San Valentino -

Ultime Notizie dalla rete : canzoni d’amore Mauro Pagani, tra PFM e Fabrizio De André Rockol.it