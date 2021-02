Lazio, verso le 50mila le vaccinazioni degli over 80 (Di domenica 14 febbraio 2021) Il Lazio ad un passo dalle 50mila vaccinazioni per gli over 80. A dirlo è l'assessore alla Sanità D'Amato: 'Oggi raggiungeremo la quota delle 50 mila vaccinazioni agli over 80 anni nel Lazio (compresi ... Leggi su leggo (Di domenica 14 febbraio 2021) Ilad un passo dalleper gli80. A dirlo è l'assessore alla Sanità D'Amato: 'Oggi raggiungeremo la quota delle 50 milaagli80 anni nel(compresi ...

Lazio, verso le 50mila le vaccinazioni degli over 80

Il Lazio ad un passo dalle 50mila vaccinazioni per gli over 80. A dirlo è l'assessore alla Sanità D'Amato: 'Oggi raggiungeremo la quota delle 50 mila vaccinazioni agli over 80 anni nel Lazio (compresi anche coloro che compiranno gli 80 anni in questa annualità), una percentuale superiore al 12% della popolazione target, con picchi del 20% nella Asl di Viterbo'. 'Si tratta di uno ...

