Lavoro, Orlando “tra priorità ammortizzatori e crisi occupazionale” (Di domenica 14 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ho incontrato questo pomeriggio in videoconferenza i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil. Si tratta del primo di una serie di incontri che stiamo programmando con tutte le parti sociali, per avviare un’interlocuzione sulle questioni più stringenti e per la definizione dell’agenda del ministero”. Così su Facebook il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, al termine dell’incontro in videoconferenza con le parti sociali.“Dal confronto – aggiunge – sono emerse una serie di questioni molto serie e importanti, aggravate dalla crisi economica e sociale che colpisce il Paese e che richiedono risposte urgenti ed efficaci. Gran parte dei temi emersi erano già oggetto dell’attenzione e del Lavoro della ministra Catalfo che ringrazio. Alcuni sono il frutto dell’evoluzione e dei dati che sono emersi in queste ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 14 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ho incontrato questo pomeriggio in videoconferenza i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil. Si tratta del primo di una serie di incontri che stiamo programmando con tutte le parti sociali, per avviare un’interlocuzione sulle questioni più stringenti e per la definizione dell’agenda del ministero”. Così su Facebook il ministro del, Andrea, al termine dell’incontro in videoconferenza con le parti sociali.“Dal confronto – aggiunge – sono emerse una serie di questioni molto serie e importanti, aggravate dallaeconomica e sociale che colpisce il Paese e che richiedono risposte urgenti ed efficaci. Gran parte dei temi emersi erano già oggetto dell’attenzione e deldella ministra Catalfo che ringrazio. Alcuni sono il frutto dell’evoluzione e dei dati che sono emersi in queste ...

MinLavoro : Andrea Orlando è il nuovo Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali - MinLavoro : Il Ministro @AndreaOrlandosp convoca le parti sociali per domani, domenica 14, e per martedì 16 febbraio??… - you_trend : ?? Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Enrico Giovannini ?? Ministro del lavoro e delle politiche sociali:… - avv_procopio : RT @Agenzia_Ansa: Lavoro, il ministro Orlando incontra i sindacati. Priorità agli ammortizzatori, a donne e giovani #ANSA - oroolive : RT @FabrizioRoncone: Giornali pieni di donne @pdnetwork in coro lamentoso: ma nemmeno ora si prendono la scena dicendo quello che pensano,… -