Lavoro | Orlando “tra priorità ammortizzatori e crisi occupazionale”

(Di domenica 14 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ho incontrato questo pomeriggio in videoconferenza i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil. Si tratta del primo di una serie di incontri che stiamo programmando con tutte le parti sociali, per avviare un’interlocuzione sulle questioni più stringenti e per la definizione dell’agenda del ministero”. Così su Facebook il ministro del, Andrea, al termine dell’incontro in videoconferenza con le parti sociali.“Dal confronto – aggiunge – sono emerse una serie di questioni molto serie e importanti, aggravate dallaeconomica e sociale che colpisce il Paese e che richiedono risposte urgenti ed efficaci. Gran parte dei temi emersi erano già oggetto dell’attenzione e deldella ministra Catalfo che ringrazio. Alcuni sono il frutto dell’evoluzione e dei dati che sono emersi in queste ...