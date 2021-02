Laura Pausini ha dato la miglior risposta possibile alla D’Eusanio: il post (Di domenica 14 febbraio 2021) La cantante è tornato sulle fake news che la giornalista ha diffuso al Grande Fraello Vip L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 14 febbraio 2021) La cantante è tornato sulle fake news che la giornalista ha diffuso al Grande Fraello Vip L'articolo proviene da Gossip e Tv.

RDS_official : 'Io sì (Seen)' di Laura Pausini è entrata nella short list dei Premi Oscar 2021 ?? - 2ntmglm : RT @marveIusloki: -Parcheggia sempre in terza fila infatti fa la collezione di multe -Laura Pausini stan -Tiene il santino di San Gennaro n… - Cetty86079369 : RT @Frances94927944: Posso camminare scalza sopra I vetri e I desideri. Riconoscere un amore vero tra milioni di impostori. Tu non sai cosa… - MotisiAntonino : Laura Pausini - Io sì (Seen) (Official Visual Art Video) - Carmen45819942 : RT @Frances94927944: Posso camminare scalza sopra I vetri e I desideri. Riconoscere un amore vero tra milioni di impostori. Tu non sai cosa… -