L’assoluzione di Trump nella freddezza degli americani Il punto di Gramaglia

I democratici fanno un buco nell'acqua: Donald Trump esce indenne anche dal secondo processo d'impeachment intentatogli nel giro di 15 mesi, nonostante vi siano prove "schiaccianti e irrefutabili" che il 6 gennaio abbia sobillato i suoi sostenitori perché dessero l'assalto al Congresso per impedire la convalida della vittoria di Joe Biden nelle elezioni presidenziali. Il processo si chiude più rapidamente del previsto: il sostegno dei repubblicani al loro presidente viene scalfito, ma ci sono più voti del necessario per garantire la sua assoluzione – la condanna richiede una maggioranza dei due terzi -. Finisce con 57 "colpevole" e 43 "non colpevole". Trump può progettare un suo "come back" nel 2024 e mantiene un'ipoteca sul partito repubblicano. Tutti i media Usa preannunciavano un verdetto in giornata, basandosi anche sulla fretta di chiudere il processo.

