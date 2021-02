L'armocromia come disciplina che aiuta ad ottenere la migliore versione di sé (Di domenica 14 febbraio 2021) Non c’è nulla di sbagliato nel voler migliorare la propria immagine. Un fenomeno ancora più forte nelle fasce di età più giovani, dove il desiderio di conformarsi a canoni estetici “stabiliti” è diventato per alcuni, però, una vera ossessione. In questo ambito, si moltiplicano gli studi e gli approfondimenti sull’immagine, che diventano sempre più scientifici e sofisticati. L’epoca dei social sta spingendo molto in questa direzione. Ma in un mondo in cui i canoni di bellezza sono sempre più alti e simili fra loro, diventa importante provare a distinguersi. Un modo per farlo può essere lo studio e la conoscenza dell’armocromia, disciplina che permette la valorizzazione della bellezza di ciascuno, aumentandone il potenziale attraverso lo studio dei colori e del loro impatto sulle caratteristiche fisiche di ognuno. Michelangelo diceva : “Ogni blocco di ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 14 febbraio 2021) Non c’è nulla di sbagliato nel voler migliorare la propria immagine. Un fenomeno ancora più forte nelle fasce di età più giovani, dove il desiderio di conformarsi a canoni estetici “stabiliti” è diventato per alcuni, però, una vera ossessione. In questo ambito, si moltiplicano gli studi e gli approfondimenti sull’immagine, che diventano sempre più scientifici e sofisticati. L’epoca dei social sta spingendo molto in questa direzione. Ma in un mondo in cui i canoni di bellezza sono sempre più alti e simili fra loro, diventa importante provare a distinguersi. Un modo per farlo può essere lo studio e la conoscenza dell’che permette la valorizzazione della bellezza di ciascuno, aumentandone il potenziale attraverso lo studio dei colori e del loro impatto sulle caratteristiche fisiche di ognuno. Michelangelo diceva : “Ogni blocco di ...

