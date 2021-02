Larga vittoria anche al ritorno, la Roma si prende la semifinale di Coppa Italia (Di domenica 14 febbraio 2021) Roma – ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia per la Roma di Bavagnoli, che dopo il 4-0 dell’andata ospita la Florentia al Tre Fontane. Poco turnover per le giallorosse ma occasione da titolari per Baldi in porta, Erzen e Pettenuzzo in difesa e Bonfantini e Thomas in attacco. Andressa dal dischetto Dopo soli due minuti, dopo un fallo di mano di Imprezzabile su cross di Serturini, il direttore di gara concede il calcio di rigore alle capitoline, che si portano avanti grazie alla realizzazione di Andressa. Raddoppia Bonfantini Al decimo arriva subito il raddoppio della Roma, con Andressa che, sulla destra, riesce a servire l’ex Inter con un ottimo colpo di tacco, la numero 22 poi entra in area e batte Lonni con il destro. Accorcia Cantore Al quarto d’ora arriva ... Leggi su romadailynews (Di domenica 14 febbraio 2021)dei quarti di finale diper ladi Bavagnoli, che dopo il 4-0 dell’andata ospita la Florentia al Tre Fontane. Poco turnover per le giallorosse ma occasione da titolari per Baldi in porta, Erzen e Pettenuzzo in difesa e Bonfantini e Thomas in attacco. Andressa dal dischetto Dopo soli due minuti, dopo un fallo di mano di Imprezzabile su cross di Serturini, il direttore di gara concede il calcio di rigore alle capitoline, che si portano avanti grazie alla realizzazione di Andressa. Raddoppia Bonfantini Al decimo arriva subito il raddoppio della, con Andressa che, sulla destra, riesce a servire l’ex Inter con un ottimo colpo di tacco, la numero 22 poi entra in area e batte Lonni con il destro. Accorcia Cantore Al quarto d’ora arriva ...

