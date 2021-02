L' archeologo Matthiae | Negazionismo inaccettabile sui ritratti dell' antico oriente

(Di domenica 14 febbraio 2021) Come siamo ancorati a tanti cliché culturali … Quando osserviamo il ritratto di un faraone o di un re ittita, quanto restiamo agganciati a una visione eurocentrica del mondo … In buona ...

Ultime Notizie dalla rete : archeologo Matthiae

Globalist.it

Romano del 1940, oltre ad aver insegnato alla Sapienza di Romaè l'che ha scoperto e scavato la città romana di Ebla in Siria, è uno dei maggiori conoscitori al mondo delle ...Romano del 1940, oltre ad aver insegnato alla Sapienza di Romaè l'che ha scoperto e scavato la città romana di Ebla in Siria, è uno dei maggiori conoscitori al mondo delle ...Lo studioso ha scritto un libro sull’arte dall’Egitto alla Mesopotamia: «Basta pregiudizi eurocentrici». E ricorda il collega Khaled al Assaad ucciso dall’Isis ...on la mascherina conviviamo da tanti mesi e non sappiamo ancora per quanto tempo la indosseremo: non è solo qualcosa che ci protegge dal coronavirus, è una ...