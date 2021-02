La scuola in mano agli economisti. Lettera (Di domenica 14 febbraio 2021) Inviata da Eugenio Tipaldi - Patrizio Bianchi potrà essere un ottimo ministro dell’Istruzione e dalla sue prime dichiarazioni ha individuato le priorità da cui partire: mettere in sicurezza le scuole dal Covid-19 e dai cataclismi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 14 febbraio 2021) Inviata da Eugenio Tipaldi - Patrizio Bianchi potrà essere un ottimo ministro dell’Istruzione e dalla sue prime dichiarazioni ha individuato le priorità da cui partire: mettere in sicurezza le scuole dal Covid-19 e dai cataclismi. L'articolo .

lucianonobili : “Se di giustizia si occupa Marta Cartabia e non Bonafede, se la scuola non è più in mano al dream team dei banchi a… - orizzontescuola : La scuola in mano agli economisti. Lettera - Mosquitas77 : RT @lucianonobili: “Se di giustizia si occupa Marta Cartabia e non Bonafede, se la scuola non è più in mano al dream team dei banchi a rote… - NiccoloTorrini : RT @lucianonobili: “Se di giustizia si occupa Marta Cartabia e non Bonafede, se la scuola non è più in mano al dream team dei banchi a rote… - juvemyheart : RT @FrancisJUnder12: Hanno appena fatto un governo nuovo di zecca inutilmente Ormai siamo in mano al CTS Le sue decisioni influiscono in tu… -