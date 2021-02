La Samp batte 2-1 la Fiorentina | decide Quagliarella

(Di domenica 14 febbraio 2021) GENOVA (ITALPRESS) – Grazie alle reti di Keita Baldè e di, ladoria vince contro la: 2-1 il finale della gara, giocata a Marassi. L’inizio del match è avaro di emozioni e per assistere alla prima occasione da rete bisogna attendere il minuto 11. Azione personale di Damsgaard, che calcia di potenza da buona posizione, Dragowski non si lascia sorprendere e blocca a terra. Lafatica a proporsi in avanti e si limita a contenere la verve offensiva dei blucerchiati che, al 31?, trovano comunque il gol del meritato vantaggio: sugli sviluppi di un corner calciato da Ramirez, Keita Baldè prende il tempo a Vlahovic e di testa segna l’1-0. Incassato il gol, laprova a interrompere l’egemonia della squadra di Ranieri e, al 37?, Castrovilli si guadagna una ...

Keita 7 : isolato in avanti in avvio, ma la sua furbizia e la sua rapidità permettono alla Samp di passare in vantaggio. E al 71' la Samp passa in vantaggio: Candreva va via sulla destra e scarica per Quagliarella che batte a rete. E' stata sfortunatissima, la Fiorentina a Marassi. Protagonista di una partita tutto sommato decente, si è dovuta arrendere per due svarioni difensivi davvero imperdonabili. E ha sfiorato due volte il gol.